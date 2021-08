WKN Tesla-Aktie:

Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla: Aktie erreicht 3-Monats-Hoch - AktiennewsDie Aktie von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) gibt am Dienstag um 0,18% auf 604,10 Euro nach und zieht sich minimal von dem gestern erreichten 3-Monats-Hoch zurück, so die Experten von XTB.Am Montag habe der Widerstand bei 582,20 Euro überwunden und die Gewinne seit dem Vorwochentief zwischenzeitlich auf mehr als 13% ausgebaut werden können. Nach der viertägigen Rally steige jedoch das Risiko für eine korrektive Bewegung, wobei der Bereich bei 582,20 Euro jetzt als wichtigste Unterstützung diene. Die eingezeichneten Fibonacci-Extensions und das Swing-Level bei 655,40 Euro könnten Käufern vor dem Allzeithoch, das am 25. Januar bei 742,30 Euro ausgebildet worden sei, als Zwischenziele dienen. Kritisch werde es, wenn die Aufwärtstrendlinie in der Nähe des 61,8% Fibonacci-Retracements nicht halten sollte. (News vom 03.08.2021)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:600,10 EUR +0,30% (03.08.2021, 11:32)601,50 EUR -0,61% (03.08.2021, 11:17)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:709,67 USD +3,27% (02.08.2021, 22:00)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014