ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Deutschland Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (18.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol Deutschland: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns eile von Rekord zu Rekord geeilt. Mittlerweile bringe Tesla stolze 622 Mrd. USD auf die Börsenwaage. Tesla sei mit dem Trend zur Elektromobilität zum mit Abstand wertvollsten Autobauer der Welt geworden. Das gebe CEO Elon Musk viel Spielraum, Tesla-Aktien als Akquisitionswährung zu nutzen. Die anderen Autohersteller würden beim Börsenwert in einer anderen Liga spielen.Die Tesla-Aktie bahne sich ihren Weg weiter nach oben. Durchaus möglich, dass das Allzeithoch bei 658,82 USD noch einmal in Angriff genommen werde. Nach wie vor sei die Tesla-Aktie aber stark überkauft. Freitag sei der letzte Handelstag vor der Aufnahme in den S&P 500. Danach könnte vorerst die Luft raus sein. Eine Korrektur werde immer wahrscheinlicher, die bis in den Bereich zwischen 600-USD-Marke und 566,34 USD (horizontaler Widerstand) gehen könne. Stoppkurs auf 450 USD nachziehen, rät Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:531,60 EUR -0,56% (18.12.2020, 11:13)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:531,20 EUR +1,55% (18.12.2020, 10:57)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:655,90 USD +5,32% (18.12.2020, 22:15)