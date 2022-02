XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt habe die Tesla-Aktie am Freitag ebenfalls deutlich nachgeben müssen. Mit knapp sieben Prozent Minus habe der E-Autobauer die Handelswoche beendet. Die steigenden Zinsen sowie die Unsicherheiten im Russland-Ukraine-Konflikt hätten auf die Stimmung gedrückt. Das sollten Trader jetzt beachten.Nachdem die Tesla-Aktie am 31. Januar erfolgreich die Hürde am markanten Januar-Hoch bei 900,40 Dollar zurückerobert habe, habe sie diese Marke innerhalb der letzten zwei Wochen mehrfach angetestet. Im Zuge der enormen Belastungsfaktoren sei der Titel am Freitag doch unter diesen Support gerutscht.Aufgrund dieses Verkaufssignals sei die Wahrscheinlichkeit nun hoch, dass das Papier erneut die 200-Tage-Linie bei 824,01 Dollar anlaufe. Da im Moment das untere Bollinger-Band ebenfalls auf diesem Niveau verlaufe, sollte sich der Kurs aber spätestens an dieser Marke fangen.