ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(29.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin zu verkaufen.Die Analysten von Goldman Sachs weisen darauf hin, dass sich das Management von Tesla Inc. hinsichtlich der Model 3-Markteinführung weiterhin in Optimismus übe. Zu der Frage, ob in eineinhalb Jahren eine positive Free Cash flow-Generierung erreicht werden könne, herrsche dagegen eine eher neutrale Einstellung.Analyst David Tamberrino geht nun davon aus, dass Tesla im dritten Quartal die nächste Kapitalerhöhung durchführen wird. Zuvor sei als Zeitpunkt noch das erste Vierteljahr angenommen worden.Die EPS-Schätzungen seien für die Fiskaljahre 2017 und 2018 auf minus 5,97 USD sowie minus 4,30 USD reduziert worden.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "sell" sowie das Kursziel von 200,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:281,80 Euro -1,95% (29.08.2017, 15:07)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:281,85 Euro -2,36% (29.08.2017, 15:16)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 339,00 -1,93% (29.08.2017, 15:21)