Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 308,71 -1,18% (11.04.2017, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.04.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Die besten Wachstumsaussichten von allen Autokonzernen! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Jetzt sei Tesla der wertvollste Autobauer in den USA. Man habe schon General Motors überholt. Es gebe viele Skeptiker, was Tesla betreffe. Maydorn stehe aber auf der positiven Seite. Er berufe sich dabei auch auf andere Analysten, z. B. von Piper Jaffray. Die Letzteren hätten das Kursziel für die Tesla-Aktie kräftig angehoben, was den nochmaligen Anstieg der Tesla-Aktie auf ein neues Allzeithoch ausgelöst habe. Piper Jaffray habe die Kursziel-Erhöhung damit begründet, dass Tesla kein normales Unternehmen sei. Man habe eine disruptive Technologie und ganz spezielle Kunden. Man verändere die Märkte. Von daher sollte man bei der Tesla-Aktie als Leerverkäufer nicht aktiv werden.Maydorn sei der Meinung, dass bei der Tesla-Aktie zwar eine Korrektur schon fällig sei. Langfristig werde Tesla aber weiter wachsen und die Tesla-Aktie könne weiter steigen. Von allen Autokonzernen habe Tesla die besten Wachstumsaussichten.Langfristig ist Alfred Maydorn bezüglich der Tesla-Aktie ganz guter Dinge, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.04.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,50 Euro +1,04% (12.04.2017, 10:14)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:291,85 Euro +0,31% (12.04.2017, 10:23)