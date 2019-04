Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

237,90 EUR -3,10% (11.04.2019, 16:01)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

266,67 USD -3,40% (11.04.2019, 15:49)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk stelle seine Fans erneut auf eine harte Probe. Der Ausbau der Gigafactory 1 werde auf Eis gelegt. Auch der Aufbau der Gigafactory in Schanghai scheine zu wackeln. Erst vor wenigen Tagen habe Tesla mit den Auslieferungszahlen für Ernüchterung gesorgt. Die Aktie gehe in die Knie.Wie die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichte, stoppe Tesla den Ausbau seiner Gigafactory 1. Die Gigafactory sei die größte Batteriefabrik weltweit. Bislang hätten Tesla zusammen mit Partner Panasonic rund 4,5 Milliarden Dollar in das Mammut-Projekt gesteckt. Grund für die Entscheidung sollten sinkende Margen in der Batteriebranche sowie Unsicherheit hinsichtlich der künftigen Nachfrage nach Elektroautos sein, berichte "Nikkei" ohne weitere Quellen zu nennen. Eine endgültige Entscheidung solle aber noch nicht gefallen sein, so "Nikkei" weiter.Panasonic werde weitere Investitionen über die derzeitige Kapazität von 35 Kilowattstunden in Zusammenarbeit mit Tesla in Betracht ziehen. Ursprünglich hätten Panasonic und Tesla geplant, die Kapazität der Gigafactory bis 2020 um 50 Prozent auf 54 Gigawattstunden zu erhöhen. Auch die Gigafactory in Schanghai stehe jetzt wohl auf dem Prüfstand. Stattdessen solle Tesla am Standort Schanghai einen technischen Support bereitstellen. Die Batterien für die Elektroflitzer sollten aus den bereits bestehenden anderen Gigafactories bezogen werden.Erst in der vergangenen Woche habe Tesla seine Aktionäre mit schwachen Verkaufszahlen geschockt. 63.0000 Elektroflitzer habe Elon Musk mit seinem Team im ersten Quartal an den Mann gebracht. Erwartet worden seien 79.000. Dass Musk dennoch an seinen Zielen für Gewinn und Umsatz im ersten Quartal festgehalten habe, verwundere nicht. Der Tesla-CEO sei und bleibe ein unverwüstlicher Optimist.Im Anschluss an die Zahlen habe Analyst Ryan Brinkman von J.P. Morgan sein Kursziel auf 200 Dollar nach unten geschraubt. Die vorgelegten Zahlen seien erheblich schlimmer als befürchtet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:237,40 EUR -3,34% (11.04.2019, 15:46)