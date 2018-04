ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.

CEO: Elon Musk (11.04.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Weitere Kursgewinne denkbar - AktienanalyseZuletzt hatte Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk mit einer Vereinbarung seiner Aktionäre ein Milliardenbonus bei Verzwölffachung des Börsenkurses einzustreichen für Aufsehen gesorgt, nur wenig später lieferte der Konzern Absatzzahlen und enttäuschte, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch immer würden weniger Fahrzeuge ausgeliefert, als zuvor geplant. Trotzdem sähen Investoren weiteres Potenzial, nicht zuletzt, weil China seine Zölle auf Automobile merklich senken möchte und dadurch die Fahrzeuge lukrativer für den chinesischen Markt würden. Nur wenig später hätten sich auch schon wieder Käufer zurückgemeldet und beim Elektroautohersteller Tesla zu einer markanten Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Kursverluste geführt. Damit zeichne sich nun ein V-Förmiger Boden im Bereich von 250,00 US-Dollar ab und könnte für weitere Gewinne sorgen.Zu Beginn dieser Woche habe ein Kurssprung beim Wertpapier von Tesla über die runde Marke von rund 300,00 US-Dollar vollzogen werden können. Der unter charttechnischen Gesichtspunkten positive Aspekt könnte nun weiteres Kurspotenzial zunächst bis in den Bereich von rund 340,00 US-Dollar freisetzen. Spätestens bei 360,50 US-Dollar muss jedoch mit einem kleineren Dämpfer gerechnet werden, das stellt nämlich die markante Widerstandszone aus diesem Jahr dar, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 11.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link