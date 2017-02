Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Motos Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk

(24.02.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Efraim Levy von CFRA Research:Laut einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Efraim Levy, Analyst von CFRA Research, die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nunmehr zu verkaufen.Um dem zusätzlichen Wert eines starken Umsatzwachstums im Zuge der sich nähernden Model 3-Markteinführung Rechnung zu tragen, erhöhen die Analysten von CFRA Research das 12-Monats-Kursziel für die Aktien von Tesla Inc. von 205,00 auf 240,00 USD.In 2019 dürfte es auf der EPS-Ebene wegen des Erreichens von Volumen-Effizienz zu einem großen Sprung kommen.Ungeachtet des Umstands, dass die Produktion des Model 3 näher rücke, warnt Analyst Efraim Levy vor den Timing-Risiken. Außerdem dürfte in diesem Jahr noch eine Kapitalerhöhung anstehen.Die Aktienanalysten von CFRA Research stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel von "hold" auf "sell" zurück.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:240,00 Euro -1,60% (24.02.2017, 16:31)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,81 Euro -0,86% (24.02.2017, 16:43)