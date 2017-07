ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.07.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Tesla bläst nun der Wind ins Gesicht - AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem Goldman Sachs das Kursziel für die Tesla-Aktie deutlich nach unten genommen habe, stehe sie unter Druck. Der Druck könnte jetzt zumindest kurzfristig abnehmen, es könnten kleine technische Käufe einsetzen, denke der Börsenexperte. Insgesamt zeige sich aber, dass Tesla nun der Wind ins Gesicht blase. Jetzt müsse Elon Musk liefern, damit er die Investoren wieder auf seine Seite ziehen könne, wie er das in den vergangenen Monaten auch relativ gut geschafft habe.Es muss nun im Hinblick auf die Tesla-Aktie abgewartet werden, wie Musk reagiert und wie die Produktion von Model 3 anläuft, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.07.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie:277,40 Euro -0,05% (07.07.2017, 11:54)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:275,69 Euro +1,96% (07.07.2017, 12:11)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 308,83 -5,58% (06.07.2017, 22:14)