XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

263,95 EUR -0,11% (24.11.2017, 10:59)



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

264,08 EUR -0,11% (24.11.2017, 11:16)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

312,60 USD -1,64% (22.11.2017, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden. Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.11.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Münster (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das Unternehmen stecke noch mitten in den Anlaufproblemen bei der Produktion des neuen Model 3. Das hindere Tesla aber nicht, andere Großprojekte zu starten. Tesla wolle weitere Marktsegmente besetzen und habe nun die Entwürfe für einen Roadster und einen LKW präsentiert, die in den kommenden Jahren vom Band laufen sollten.Das alles müsse aber bezahlt werden, und da liege die Achillesferse des Unternehmens. Bloomberg habe gerade berechnet, dass der Elektroauto-Pionier in den letzten zwölf Monaten einen Cashverbrauch von fast einer halben Million US-Dollar pro Stunde gehabt habe. So könne es nicht weitergehen.Die Kernfrage sei kurzfristig, wie schnell die Produktion vom Model 3 hochgefahren werden könne - und ob sich damit die Verluste deutlich eindämmen würden. Davon werde letztlich abhängen, ob der US-Titel die sich in den letzten sieben Monaten andeutende Topbildung noch abwenden könne.Wer das aktuell reduzierte Kursniveau als Spekulation auf einen Erfolg des Model 3 nutzen will, sollte sich knapp darunter mit einem Stop-Loss absichern, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de". (Analyse vom 23.11.2017)Börsenplätze Tesla-Aktie: