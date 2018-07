Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 342,95 -1,99% (29.06.2018, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am Sonntag habe Elon Musk einen Tweet veröffentlicht, der die Automobil-Branche habe aufhorchen lassen: siebentausend Autos in sieben Tagen. Nachdem Musk schon mehrfach das Ziel von 5.000 produzierten Model 3 in der Woche habe aufschieben müssen und der mediale Druck immer weiter gewachsen sei, könnte der exzentrische CEO jetzt endlich die frohe Botschaft verkünden.Neben den 5.000 produzierten Model 3 habe Tesla ferner noch 2.000 Modelle der S- und X-Reihe produzieren können. Das habe die Experten besonders überrascht. Das Wertpapier reagiere positiv.Elon Musk habe am Sonntag auch eine Rundmail an seine Mitarbeiter mit dem Betreff "7.000" gesendet. Auffällig seien die zahlreichen Superlative im Text. Er könne nicht stolzer auf alle sein und habe die Hingabe und Kreativität der Mitarbeiter als "mind-blowing" (überwältigend) bezeichnet. Die Mail habe auch schon das nächste Ziel enthalten: Im nächsten Monat sollten 6.000 Model 3 in der Woche produziert werden.Obwohl das Produktionsziel erst verspätet erreicht worden sei, sei dies eine großartige Meldung für Elon Musk und Tesla. Trotzdem würden sich nach wie vor die Geister am Unternehmen des früheren PayPal-Mitgründers scheiden. Es werde vermutet, dass das Model 3 nicht gewinnbringend verkauft werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:311,78 Euro +3,88% (02.07.2018, 13:57)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:311,79 Euro +5,37% (02.07.2018, 14:11)