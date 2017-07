ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (13.07.2017/ac/a/n)

Fulda (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Chartcheck: Nach einem steilen Anstieg in Richtung 380 US-Dollar, habe die Tesla-Aktie (aktuell 327 US-Dollar) an den Aufwärtstrend nahe der 300-US-Dollar-Marke korrigiert. Hier sei es zu einer Stabilisierung und in den vergangenen Tagen zu einer kräftigen Erholung gekommen.Vergangene Woche sei der erste Tesla Model 3 vom Band gerollt und damit habe quasi die Massenproduktion bei dem Elektroauto-Pionier begonnen. Schließlich lägen mehr als 400.000 Vorbestellungen für den ersten "bezahlbaren" Tesla vor. Vorstandschef Elon Musk peile bis spätestens Jahresende eine Produktion von 5.000 Model 3-Fahrzeugen an. Im kommenden Jahr solle die Produktion dann auf 10.000 pro Woche ausgebaut werden. Insgesamt wolle man bis zum Jahresende weiterhin rund 94.000 Fahrzeuge (erstes Halbjahr 47.100) an den Mann bzw. die Frau ausliefern. Musk plane mittelfristig auch mit noch deutlich leistungsstärkeren und langlebigeren Batterien, die dann sogar die Lebensdauer von Benzin-Motoren übertreffen sollten. Nicht zu vergessen, inzwischen sei jedes Tesla-Fahrzeug darauf vorbereitet, vollständig autonom zu fahren. Hier fehle nur noch das "Go" der US-Behörden.Fazit: Tesla sei der Konkurrenz derzeit um Jahre voraus. Die Tesla-Aktie sei jedoch nichts für schwache Nerven. (Ausgabe Juli 2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:290,40 EUR +1,03% (13.07.2017, 13:09)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:290,45 EUR +0,68% (13.07.2017, 13:22)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:329,52 USD +0,70% (12.07.2017, 22:00)