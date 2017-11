Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden. Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (17.11.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Neuer Roadster im Mittelpunkt des Interesses - AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei etwas im Rückwärtsgang gewesen. Gestern habe Tesla seinen Elektro-Lkw vorgestellt. Die Anleger habe jedoch etwas anderes interessiert: Neben dem Lkw habe aber ein kleiner Roadster gestanden, bei dem Tesla versprochen habe, dass die Kiste in 2 Sekunden von 0 auf 100 beschleunige. Nichtsdestotrotz sei die Tesla-Aktie danach massiv unter Druck geraten.In Euro ist die Tesla-Aktie unter die 200-Tage-Linie gefallen - im USD-Chart sieht es etwas freundlicher aus, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.11.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:274,15 Euro +2,47% (17.11.2017, 13:25)