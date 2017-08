Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

355,17 USD -0,49% (07.08.2017, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.08.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie: Neue Hochs 2017 erwartet! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Tesla wolle sich 1,5 Mrd. USD über eine Anleihe am Kapitalmarkt besorgen, um sicher zu gehen, dass die Produktion für das Model 3 aufgebaut werden könne. Man brauche dieses Geld nicht unbedingt, aber man wolle ein bisschen Pulver haben, erkläre der Börsenexperte. Seiner Meinung nach sei es ganz normal, dass sich Autokonzerne Geld beschaffen würden. Die Kritik an Tesla, dass man wieder Geld verbrenne, teile er nicht. Tesla sei den Konkurrenten doch Jahre voraus. Der Abstand dürfte sich eher noch vergrößern als verkleinern.Das nächste Kursziel für die Tesla-Aktie sei laut dem Aktienprofi das Allzeithoch, obwohl er nicht wisse, wann es passieren werde.In diesem Jahr dürfte die Tesla-Aktie aber doch schon neue Höchststände erreichen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.08.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:303,35 EUR +0,03% (08.08.2017, 15:10)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:306,71 EUR +1,84% (08.08.2017, 15:33)