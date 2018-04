ISIN Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



CEO: Elon Musk



(10.04.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Nach den Produktionszahlen für das erste Quartal habe der Aktienkurs von Tesla Inc. eine Erholung verzeichnet, vor allem wegen der Bekräftigung der Produktionspläne und der Festlegung in diesem Jahr kein zusätzliches Kapital zu benötigen.Die Analysten von Goldman Sachs befürchten aber, dass Tesla nur rund 1.400 Model 3 pro Woche fertigen könne und die Model S/X-Nachfrage nach dem Auslaufen eines Anreizprogramms in den USA im zweiten Halbjahr nachlassen könnte. Zusätzliche Konkurrenzmodelle würden zeitgleich auf den Markt kommen.Analyst David Tamberrino rechnet im späteren Jahresverlauf mit einer Kapitalerhöhung.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "sell" und kürzen das Kursziel von 205,00 auf 195,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:241,95 Euro -1,81% (10.04.2018, 16:03)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,00 Euro +4,62% (10.04.2018, 16:18)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 303,40 +4,95% (10.04.2018, 16:21)