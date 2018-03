ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(19.03.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst David Tamberrino von Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung für die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Analysten von Goldman Sachs sind der Ansicht, dass Tesla Inc. mit den Model S- und X-Auslieferungen die Planungen (rund 100.000 Einheiten im Gesamtjahr, 25.0000 pro Quartal) verfehlen wird. Das gleiche gelte für das Model 3, auch wenn es zu einer sequenziellen Verbesserung gekommen sein könnte. Analyst David Tamberrino schätzt das Model S- und X-Volumen in Q1 auf jeweils 11.000 Einheiten. Im Vergleich zum Vorjahr bedeute dies kombiniert einen Rückgang um 12%.Die Zulassungszahlen würden darauf hindeuten, dass der Hochlauf nicht wie erforderlich funktioniere, um eine Wochenproduktion von rund 2.500 Einheiten zu gewährleisten. Lediglich 7.000 Model 3 dürften in Q1 bei den Kunden ankommen.Der Verlust je Aktie in Q1 werde nun auf 4,08 USD geschätzt und der Fehlbetrag auf der EBITDA-Ebene auf 118 Mio. USD.Die Aktienanalysten von Goldman Sachs bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "sell" sowie das Kursziel von 205,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:253,45 Euro -3,62% (19.03.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:252,68 Euro -3,58% (19.03.2018, 18:16)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 311,16 -3,17% (19.03.2018, 18:17)