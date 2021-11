Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.037,00 EUR +2,96% (22.11.2021, 11:18)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.036,60 EUR +6,18% (22.11.2021, 11:03)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.137,06 USD +3,71% (19.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der starken Performance der Tesla-Aktie halte David Neuhauser, Chief Investment Officer des in Chicago ansässigen Hedgefonds Livermore Partners, an seiner Short-Position fest. Neuhauser argumentiere, dass der Titel im Falle eines Marktabschwungs besonders anfällig sein könnte.Gehe es nach Hedgefondsmanager Neuhauser so habe sich im E-Mobility-Segment eine Bubble gebildet. Neuhauser habe gegenüber CNBC argumentiert, dass, obwohl Tesla der Marktführer bei Elektrofahrzeugen sei und seine Produktion in den letzten Jahren "spektakulär" gewesen sei, Konkurrenten wie Rivian beginnen würden, Bewertungen von mehreren Milliarden Dollar anzuhäufen. Und das obwohl sie relativ wenige Fahrzeuge produzieren würden."Es erinnert mich daran, dass der Markt massiv überbewertet ist. Deshalb glaube ich, dass es in bestimmten Sektoren wie zum Beispiel der Elektromobilität irgendwann zu einem Abschwung kommen", habe Neuhauser gesagt. "Wenn man sich Blasen und Spekulationen anschaut, scheint es immer einen Sektor oder eine Klasse zu geben, die so etwas wie ein Aushängeschild ist, und EV scheint für mich eines davon zu sein", habe der Hedgefonds-Manager im CNBC-Interview ergänzt.Eine völlig andere Ansicht zu Tesla habe Wedbush-Analyst, Dan Ives. "Aus fundamentaler Sicht bleibt Tesla in der Pole-Position", habe Ives in seiner neuesten Studie zu Tesla geschrieben. Sein Kursziel habe Ives zuletzt noch einmal angehoben. Er sehe für die Aktie im besten Fall Potenzial bis 1.800 Dollar.Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 22.11.2021)