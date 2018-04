WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(05.04.2018/ac/a/n)

Palo AltoCharlotte (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst John Murphy von BofA Merrill Lynch Research:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse bekräftigt AnalystJohn Murphy von BofA Merrill Lynch Research in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Auslieferungszahlen von Tesla Inc. hätten zwar die Konsensprognose verfehlt, sei aber letztlich noch besser ausgefallen als befürchtet. Das Ziel 2.500 Model 3 pro Woche zu produzieren werde weiterhin nicht erreicht.Der Cash Burn in Q1 könnte dem Q3-Niveau des Vorjahres sehr ähnlich sein, so die Einschätzung der Analysten von BofA Merrill Lynch Research. Analyst John Murphy glaubt daher, dass Tesla im späteren Jahresverlauf den Kapitalmarkt anzapfen müsse. Eine Kapitalerhöhung von mindestens 1 Mrd. USD dürfte erforderlich sein, auch wenn das Management abgesehen von den üblichen Kreditlinien die Notwendigkeit von zusätzlichem Eigen- oder Fremdkapital verneine.In ihrer Tesla-Aktienanalyse stufen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research den Titel weiterhin mit "underperform" ein und bestätigen das Kursziel von 180,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:245,79 Euro +10,16% (05.04.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:246,92 Euro +5,48% (05.04.2018, 17:48)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 301,19 +4,97% (05.04.2018, 17:50)ISIN Tesla-Aktie:US88160R1014