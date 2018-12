Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

326,41 Euro +1,16% (13.12.2018, 17:00)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 368,91 +0,63% (13.12.2018, 17:02)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.





CEO: Elon Musk (13.12.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Florian Söllner, Leitender Redakteur Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Ein guter US-Handelsstart für das Papier des Elektroautobauers deute sich an. Gerade sei über die Ticker gekommen, dass Ben Kallo von Baird sein Kursziel für den US-Titel von 411 auf 465 Dollar angehoben habe und das "buy"-Rating bestätigt habe. In einer ersten Reaktion lege Tesla-Aktie im frühen vorbörslichen US-Handel um 1,2 Prozent auf 371 Dollar zu, was in etwa 326 Euro entspreche. Derzeit seien sich die Experten uneinig: 13 würden zum Kauf raten, zehn seien neutral und 14 raten zum Verkauf der Papiere.Gleichzeitig sei nun bekannt geworden, dass der Absatz des Model S und X in China im Oktober um 70 Prozent eingebrochen sei, nachdem China die Zölle für Autos aus den USA bis zu 40 Prozent erhöht habe. Ende November habe der Elektroautohersteller daraufhin die dadurch gestiegenen Preise deutlich reduziert, um den Absatz wieder zu beleben.Zumindest aus Europa seien bessere gute Nachrichten vorprogrammiert. Bereits gestern sei bekannt geworden, dass das Model 3 ab Februar endlich auch in großem Maßstab in Europa ankomme - und zwar im belgischen Hafen Seebrücke.Die Vorfreude auf den Marktstart in Europa dürfte die Tesla-Aktie stützen.Der Autotitel beweise kurzfristig relative Stärke. Da das Zeitfenster geringer Konkurrenz und (noch) bestehender, hoher US-Förderung für Tesla zunächst offen sei, bestehe sogar die Chance auf neue Höchststände.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:327,06 Euro +0,98% (13.12.2018, 16:42)