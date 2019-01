Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 311,61 -6,37% (02.01.2019, 17:46)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst John Murphy von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst John Murphy von BofA Merrill Lynch Research hinsichtlich der Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) seine Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Model 3-Produktion in Q4 von rund 61.000 Einheiten impliziere eine Wochenrate nur etwas über 5.000 Stück. Von der Indikation des Managements (Auf dem Weg in Richtung 7.000 Einheiten pro Woche) sei Tesla noch ein ganzes Stück entfernt.Die Fortschritte beim Hochlauf der Produktion seien kleiner als angenommen. Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research glauben, dass es noch eine Weile dauern werde bis die Model 3-Produktion für den Massenmarkt taugliche Dimensionen erreichen könne.Die angekündigten Preisreduzierungen könnten zudem darauf hindeuten, dass der Auftragsbestand weniger robust sein könnte. Auf der Gewinnebene könnten die Preiskürzungen einem Gegenwind in Höhe von 800 Mio. USD entsprechen, so die Einschätzung des Analysten John Murphy.In ihrer Tesla-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von BofA Merrill Lynch Research das Votum "underperform" sowie das Kursziel von 220,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:270,13 Euro -2,88% (02.01.2019, 17:31)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:274,92 Euro -0,92% (02.01.2019, 17:46)