ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(06.07.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Portland (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Brad Erickson von Pacific Crest Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Brad Erickson vom Investmenthaus Pacific Crest Securities Investoren nach wie vor zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Analysten von Pacific Crest Securities gehen davon aus, dass der Aktienkurs von Tesla Inc. auf kurze Sicht weiter steigen könne. Die Auslieferungsdaten würden die These untermauern, wonach die Nachfrage nach den high-end Produkten des Unternehmens eine Plateauphase erreicht habe, wenn nicht sogar schon die Spitze.Da aber das Model 3 offenbar dem Zeitplan entsprechend auf den Markt komme, könnte es für die Tesla-Aktie zunächst weiter nach oben gehen. Je näher 2018 rücke, desto mehr dürfte sich aber eine rationalere Sichtweise der Investoren breit machen. Analyst Brad Erickson weist darauf hin, dass die Hälfte des Gewinnpools nicht weiter wachse. Zudem dürfte die Profitabilität des Model 3 kaum an die Erwartungen des Marktes heranreichen.Die Aktienanalysten von Pacific Crest Securities bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "sector weight"-Votum.Börsenplätze Tesla-Aktie:276,25 Euro -6,09% (06.07.2017, 13:56)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:278,03 Euro -3,63% (06.07.2017, 14:11)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 316,60 -3,21% (06.07.2017, 14:12, vorbörslich)