XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

658,70 EUR +14,44% (03.02.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

758,00 USD +12,38% (31.01.2020, 21:04)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Kein Halten kenne zum Beginn der neuen Woche der Run auf die Tesla-Aktien. Bei 786,14 USD habe das Papier des US-Elektroautobauers am Montag ein neues Rekordhoch markiert.Die Tesla-Aktie habe heute bereits den dritten Börsentag in Folge ein Rekordhoch erreicht. Börsianer würden aber auch vermuten, dass Anleger, die auf einen fallenden Tesla-Kurs gesetzt hätten, diese Positionen angesichts der fortgesetzten Kursrally nun schließen müssten. Das treibe das Papier des US-Konzerns weiter nach oben.Zuletzt seien auch bereits Kursziele jenseits der 1.000-USD-Marke genannt. Pierre Ferragu von New Street Research hält im besten aller möglichen Szenarien in den kommenden Jahren einen Tesla-Kurs von bis zu 1.700 USD für möglich. Die Investmentfirma ARK habe MarketWatch zufolge am Wochenende bis 2024 für die Tesla-Aktie einen Wert von 7.000 USD in Aussicht gestellt - und das im Basisfall. In einem Bullen-Szenario gehe ARK von einem Kursziel von bis zu 15.000 USD aus. Dabei berücksichtigte ARK insbesondere Bruttomarge, Kapitaleffizienz und das autonome Fahren.Der Chart der Tesla-Aktie explodiere förmlich nach oben. Die Bewertung sei absolut kein Schnäppchen mehr. Wie "Der Aktionär" jedoch bereits des Öfteren betont habe: Übertreibungen könnten durchaus heftig ausfallen. "Der Aktionär" empfehle deswegen weiterhin, die Gewinne laufen zu lassen, den Stopp allerdings sukzessive zur Gewinnabsicherung nachzuziehen. Man könne aber nun durchaus auch einmal über Teilgewinnmitnahmen nachdenken, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:688,20 EUR +17,20% (03.02.2020, 21:19)