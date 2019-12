Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (15.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nter die Lupe.Der Aktienkurs des US-elektroautibauers bewege sich aktuell fast am oberen Ende eines jahrelangen, sehr breiten Seitwärtskanals. Auch ein weiterer Faktor deute darauf hin, dass sich die Tesla-Aktie in den nächsten Wochen tendenziell eher wieder abwärts bewegen könnte.Ihr Allzeithoch habe die Tesla-Aktie auf Schlusskursbasis im September 2017 bei 385 USD erreicht. Aktuell werde Tesla bei rund 360 USD gehandelt. Das heiße, wenn man davon ausgehe, dass sich der Seitwärtstrend vorerst fortsetze, bestünden nur noch maximal 7% Aufwärtspotenzial. Nach unten wäre hingegen Luft bis 250 oder gar 180 USD - rund 50% Abwärtspotenzial.Zumindest für Trader dränge sich derzeit kein Einstieg auf der Long-Seite auf. Wer jetzt noch kaufe, müsse schon ein überzeugter Tesla-Fan sein und darauf spekulieren, dass die nächsten Quartalszahlen positiv überraschen würden, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2019)