ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und senkt das Kursziel von 290 USD auf 250 USD.Tesla habe in Q1/2019 ca. 63.000 (davon Model 3: 50.900; X und S: 12.100) Autos abgesetzt. Dies bedeute einen Anstieg von 110% y/y, aber einen Rückgang von 31% q/q. Damit sei der Marktkonsens für den Gesamtabsatz wegen dem Model 3 übertroffen worden, aber für die beiden höhermargigen Modelle sei dieser verfehlt worden. Die Absatz-Guidance für 2019 (360.000 bis 400.000 Stück) sei bestätigt worden. Insgesamt habe Tesla bereits Ende Januar angekündigt, dass das Q1 relativ schwach (auch ergebnisseitig) verlaufen werde. Tesla profitiere nach Ansicht des Analysten nach wie vor von Basiseffekten (y/y), die aber nach und nach auslaufen sollten. Er sei nach wie vor skeptisch, dass Tesla im E-Auto-Leitmarkt China nachhaltig Fuß fassen könne. Die in den nächsten Quartalen zu erwartenden positiven Ergebniseffekte infolge der Fixkostendegression (höherer Absatz) würden nach Meinung des Analysten zumindest teilweise durch einen verschlechterten Produktmix (mehr Model 3 im Vergleich zu den sehr hochpreisigen Modellen X und S; mehr Model 3 mit abgespeckter Ausstattung) kompensiert. Zudem nehme die Konkurrenz durch neue Elektro- und Hybridmodelle von etablierten Herstellern zu, die über den "Luxus" verfügen würden, Gewinne/Cashflows mit Automobilen, die mit Verbrennungsmotor ausgestattet seien, zu erwirtschaften (temporäre Quersubventionierung). Diermeier habe seine Prognosen gekappt (u.a. EPS 2019e: 1,00 (alt: 2,42) USD; EPS 2020e: 3,98 (alt: 4,57) USD). Seit seiner letzten Kommentierung (31.03.2019) sei der US-Titel um ca. 14% gesunken.Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 16.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:236,40 EUR +2,38% (16.04.2019, 14:02)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:236,70 EUR +0,36% (16.04.2019, 14:18)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:266,38 USD -0,49% (15.04.2019, 22:00)