Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 400,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 17.02.2020 710,00 Neutral Wedbush Securities Sven Diermeier 13.02.2020 325,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 11.02.2020 - Hold Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 05.02.2020 360,00 Underweight Morgan Stanley Adam Jonas 04.02.2020 - Neutral New Street Research Pierre Ferragu 04.02.2020 808,00 Buy Argus Research William Selesky 03.02.2020 415,00 Underperform Credit Suisse Dan Levy 30.01.2020 350,00 Sell Roth Capital Craig Irwin 30.01.2020 260,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 30.01.2020 510,00 Hold Deutsche Bank Emmanuel Rosner 30.01.2020 684,00 Outperform Oppenheimer Colin Rusch 30.01.2020 729,00 Overweight Piper Sandler Alexander Potter 30.01.2020 350,00 Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 29.01.2020 320,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 30.01.2020

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

735,60 EUR -1,09% (17.02.2020, 17:04)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

800,03 USD -0,14% (14.02.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.02.2020/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 808 oder 260 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 29.01.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 29. Januar zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer das vergangene Geschäftsjahr erfolgreicher abgeschlossen als erwartet. Im vierten Quartal sei der Gewinn zwar verglichen mit dem Vorjahreswert um ein Viertel auf 105 Millionen Dollar (95 Mio. Euro) gesunken. Analysten hätten jedoch mit wesentlich schlechteren Zahlen gerechnet. Auch beim Umsatz, der um rund zwei Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar zugelegt habe, habe Tesla die Prognosen übertroffen.Auf den ersten Jahresgewinn seit Unternehmensgründung 2003 müsse Tesla-Chef Elon Musk indes trotz nun zwei Quartalen mit schwarzen Zahlen in Folge weiter warten. Angesichts hoher Investitionen und Expansionskosten sei 2019 unter dem Strich ein Verlust von 862 Millionen Dollar angefallen. Das sei immerhin deutlich weniger gewesen als im Vorjahr, als das Minus 976 Millionen Dollar betragen habe. Für das laufende Jahr habe Tesla Auslieferungen von locker mehr als 500.000 Autos in Aussicht gestellt. Zum Vergleich: 2019 seien dank eines starken Endspurts rund 367.500 Wagen an die Kundschaft gebracht worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Argus Research, William Selesky, in einer Aktienanalyse vom 03.02.2020 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 556,00 auf 808,00 USD angehoben und das "buy"-Votum bestätigt. "Unsere positive Einschätzung geht von einem anhaltenden Umsatzwachstum mit dem Modell S und Modell X sowie einer starken Nachfrage nach dem neuen Modell 3 aus, auf das mehr als 80% der Produktion im vierten Quartal 19 entfielen", so Selesky. Er erwarte, dass Tesla von seiner beherrschenden Stellung in der Elektrofahrzeugindustrie profitieren und seine Leistung trotz früherer Produktionsverzögerungen, Teilemangel, Überschreitung der Arbeitskosten und anderer Schwierigkeiten weiter verbessern würde.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von J.P. Morgan Securities. Analyst Ryan Brinkman hat in einer Aktienanalyse vom 30.01.2020 sein Votum bei "underweight" belassen. Das Kursziel wurde von 240,00 auf 260,00 USD erhöht. Der Analyst sei weiterhin der Ansicht, dass die Aktien in Bezug auf die Fundamentaldaten überbewertet seien.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:735,70 EUR -0,18% (17.02.2020, 17:21)