Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 210,00 Sell Goldman Sachs David Tamberrino 04.09.2018 291,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 04.09.2018 - Sell Vertical Group Gordon Johnson 30.08.2018 179,00 Hold Morningstar - 29.08.2018 316,00 Hold Canaccord Adams - 28.08.2018 325,00 Hold CFRA Research Efraim Levy 28.08.2018 288,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 28.08.2018 360,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 27.08.2018 210,00 Underweight Barclays Brian A. Johnson 27.08.2018 315,00 Sector Perform RBC Capital Markets Joseph Spak 27.08.2018 400,00 Buy Instinet Romit Shah 27.08.2018 200,00 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 27.08.2018 400,00 Buy Nomura - 26.08.2018 195,00 Sell UBS Colin Langan 23.08.2018 311,00 Equal weight Consumer Edge Research James Albertine 21.08.2018 356,00 Neutral Citigroup Itay Michaeli 21.08.2018 385,00 Outperform Oppenheimer - 20.08.2018 195,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 20.08.2018 301,00 In line Evercore ISI George Galliers 17.08.2018 325,00 Market perform Bernstein Research Toni Sacconaghi 16.08.2018 - Underperform Needham - 08.08.2018 500,00 Buy Berenberg Alexander Haissl 08.08.2018 336,00 Hold Canaccord Adams Ben Kallo 03.08.2018 230,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 02.08.2018

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

254,23 Euro -1,06% (04.09.2018)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 288,95 -4,21% (04.09.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 500 oder 179 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 01. August 2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 präsentiert. Im zweiten Quartal schlug ein auf die Aktionäre entfallender Verlust von 718 Mio. USD (615 Mrd. Euro) zu Buche. Im Vorjahreszeitraum lag der Fehlbetrag bei 336 Mio. USD. Den Umsatz steigerte Tesla hingegen um über 40% auf 4,0 Mrd. USD. Im abgelaufenen Quartal produzierte Tesla 53.339 Fahrzeuge, ausgeliefert wurden 40.768.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Privatbank Berenberg, Alexander Haissl, in einer Aktienanalyse vom 08.08.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 500,00 Euro und das "buy"-Votum nach einem Tweet von Konzernchef Elon Musk, den Elektroautobauer von der Börse zu nehmen, bestätigt. Auch wenn ein rund 20%-iger Aufschlag zum Schlusskurs vom Montag gezahlt werden sollte, sei der fundamentale Wert seines Erachtens deutlich höher. Sobald Tesla aber privatisiert sei, könnten die Expansionspläne beschleunigt werden und den potenziellen Wert von Tesla deutlich früher freisetzen als erwartet, so der Analyst.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Tesla-Aktie kommt von der UBS. Colin Langan, Aktienanalyst der UBS, hat in einer Aktienanalyse vom 23.08.2018 das Votum bei "sell" belassen. Er hält am Kursziel von 195,00 USD fest. Das Model 3 habe in einem Vergleich mit dem BMW i3 und dem Chevy Bolt von GM im Hinblick auf den Antriebsstrang und die Elektronik die Nase vorne. Ein dritter Test mit Fokus auf Passform und Ausführung belege das Fahrzeug ab den letzten Rang. Abrüst-Experten würden beim Model 3 verschiedene Qualitätsmängel monieren wie uneinheitliche Spalten, fehlende Schrauben, enge Toleranzen und nicht glatte Schweißnähte. Die Ergebnisse der Tests würden Medienberichte bestätigen, wonach das Model 3 mit Qualitätsproblemen zu kämpfen habe. Für ein Auto mit einem Preis von 49.000 USD sei das enttäuschend, so der Analyst. Langan bevorzuge unter Preis/Leistungsgesichtspunkten den Chevy Bolt vor dem BMW i3.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tesla-Aktie auf einen Blick: