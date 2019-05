Kursziel

Tesla-Aktie

(USD) Rating

Tesla-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 200,00 Sell UBS Patrick Hummel 22.05.2019 230,00 Equal-weight Morgan Stanley Adam Jonas 22.05.2019 225,00 Underperform BofA Merrill Lynch Research John Murphy 22.05.2019 191,00 Sell Citigroup Itay Michaeli 22.05.2019 230,00 Neutral Wedbush Securities Daniel Ives 20.05.2019 200,00 Underperform Evercore ISI Arndt Ellinghorst 15.05.2019 192,00 Underweight Barclays Brian A. Johnson 08.05.2019 400,00 Outperform Robert W. Baird Ben Kallo 07.05.2019 200,00 Underweight J.P. Morgan Ryan Brinkman 06.05.2019 190,00 Underperform RBC Capital Markets Joseph Spak 06.05.2019 300,00 Neutral Instinet Christopher Eberle 03.05.2019 265,00 Peer perform Wolfe Research Dan Galves 02.05.2019 394,00 Buy Canaccord Genuity Jed Dorsheimer 30.04.2019 160,00 Underperform Cowen and Company Jeffrey Osborne 26.04.2019 325,00 Market perform Sanford C. Bernstein & Co Toni Sacconaghi 26.04.2019 240,00 Verkaufen Independent Research Sven Diermeier 25.04.2019 230,00 Verkaufen Nord LB Frank Schwope 25.04.2019

XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

171,80 Euro +0,92% (27.05.2019, 17:06)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

190,63 USD (24.05.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.05.2019/ac/a/n)







Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Quartalszahlen zu? 400 oder 160 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 24. April 2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert.Die Q1-Zahlen lagen weit unter den Erwartungen der Analysten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" in einer Analyse vom 26.04.2019. Der Umsatz habe leicht darunter gelegen. Vor allem der Verlust pro Aktie sei deutlich höher ausgefallen als von vielen Experten vorhergesagt. Statt einem Minus von 1,33 Dollar pro Aktie habe Tesla ein Minus von 2,90 Dollar je Aktie vorgelegt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Robert W. Baird, Ben Kallo, in einer Aktienanalyse vom 07.05.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 400,00 Euro und das "outperform"-Votum bestätigt. Die Kapitalerhöhung und Anleiheemission von Tesla Inc. halte der Analyst für keine absolute Notwendigkeit. Allerdings gehe das Management umsichtig vor, um die Bilanz zu stärken und nach den Diskussionen um die Liquidität einen Schatten vom Aktienkurs zu nehmen. Dem Argument der Bären, Tesla könnte möglicherweise keinen Zugang zu den Kapitalmärkten haben, sei der Boden entzogen worden. Kallo halte die Marktprognosen für das zweite Halbjahr 2019 für überaus negativ.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Cowen and Company. Jeffrey Osborne hat in einer Aktienanalyse vom 26.04.2019 sein Votum bei "underperform" belassen. Das Kursziel von 160,00 USD wurde bestätigt. Der Analyst äußere die Befürchtung, dass Tesla Inc. in eine Ära geprägt von Unsicherheit eintreten könnte. Nach einer Zeit mit einer starken Nachfrage dürfte es nun zu einer Normalisierung kommen. Niedrigere Preise könnten dafür als Indiz herangezogen werden. Auch wenn das Management die Planungen bekräftigt habe, dürfte die Visibilität so gering sein wie noch nie zuvor, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tesla-Aktie?Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:171,32 Euro +0,65% (27.05.2091, 17:21)