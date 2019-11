Kursziel

Palo Alto (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 385 oder 190 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tesla-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tesla Inc. hat am 23. Oktober 2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. Oktober zu entnehmen ist, habe der US-Elektroautobauer das dritte Quartal überraschend mit Gewinn abgeschlossen. Unter dem Strich habe Tesla 143 Mio. Dollar (128 Mio. Euro) verdient. Damit habe Tesla-Chef Elon Musk sein Versprechen schwarzer Zahlen doch noch erfüllen können, was ihm Analysten angesichts der hohen Expansionskosten nicht zugetraut hätten. Das Ergebnis sei zwar positiv ausgefallen, liege aber dennoch 54% niedriger als vor einem Jahr.Teslas Erlöse seien stark zurückgegangen. Der Umsatz sei trotz eines Rekords von 97.000 ausgelieferten Autos um 8% auf 6,3 Mrd. Dollar gefallen. Musk habe sich im Brief an die Aktionäre "höchst zuversichtlich" gezeigt, dass Tesla 2019 mehr als 360.000 Fahrzeuge an die Kundschaft bringe. Das Jahresziel des Herstellers liege bei 360.000 bis 400.000 Fahrzeugen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tesla-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Oppenheimer, Colin Rusch, in einer Aktienanalyse vom 24.10.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat das Kursziel von 356,00 auf 385,00 USD angehoben und das "outperform"-Votum bestätigt. Rusch weise beim Quartalsbericht von Tesla Inc. insbesondere auf die Bruttomarge in der Auto-Sparte, die Cash flow-Metrik und auf die über den Markterwartungen liegende Guidance hin. Die Rahmenbedingungen der Tesla-Story hätten sich fundamental geändert.Sorgen über die Nachhaltigkeit des Geschäfts sollten nun endgültig vom Tisch sein. Anlegern dürften nun beginnen Tesla mit anderen Autoherstellern zu vergleichen, die ebenfalls mit globalen Nachfrageschwankungen, technologischen Übergängen und dem Produktdesign zu kämpfen hätten. Rusch sei davon überzeugt, dass Tesla bezogen auf die Technologie einen Wettbewerbsvorsprung von zwei bis drei Jahren habe. Bei den Innovationen dürfte das Unternehmen weiterhin die Nase vor den Konkurrenten haben.Die niedrigste Kursprognose für die Tesla-Aktie kommt von Cowen and Company. Analyst Jeffrey Osborne hat in einer Aktienanalyse vom 31.10.2019 sein Votum bei "underperform" belassen. Das Kursziel wurde von 200,00 auf 190,00 USD gesenkt. Ein Teil der Faktoren, die den Gewinn von Tesla Inc. in Q3 hätten über den Erwartungen ausfallen lassen, seien lediglich Einmaleffekte, so der Analyst. Änderungen bei der Bilanzierung von Garantieleistungen und eine Neuverhandlung des Abkommens mit Panasonic hätten der Marge im Automotive-Segment unter die Arme gegriffen und weniger operative Verbesserungen. Insofern sei der Q3-Gewinn von geringer Qualität.Damit sei die Gefahr verbunden, dass Anleger in Zukunft enttäuscht werden könnten. Angesichts der Herausforderungen, mit denen das aktuelle Produktportfolio von Tesla zu kämpfen habe, sei der Titel weiterhin signifikant überbewertet. Aber auch im Hinblick auf die neuen Produkte wie Model Y und die Tesla Semi-Trucks herrsche Skepsis, so Osborne.