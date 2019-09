Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

225,61 USD +1,76% (30.08.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Das sei so undenkbar gewesen wie ein kleines Mädchen, das über den Atlantik segle, um Donald aus seinen Comics zu holen: ein Porsche mit Akkus im Boden. Auto Bild sei den Taycan gefahren und der Autor von der Querdynamik begeistert: "So viel Herzrasen hatte ich nie. Der Taycan fährt Kreise um den Tesla!" Mehr Werbung für den Model-S-Jäger gehe nicht. Wie kontere der deutsche Tesla-PR-Chef? Gar nicht, Stefan Keuchel habe gerade die Firma verlassen. Wie unser anderer Tesla-PR-Kontakt schon im März, so Florian Söllner von "Der Aktionär".Und Mitteleuropa-Chef Jochen Rudat? Auf dem Handelsregister basierende Daten von North Data würden das Löschen seiner Prokura zum 23.08. zeigen. Nextmove-Chef Stefan Möller schreibe dem AKTIONÄR: "Sie werden keinen Tesla-Mitarbeiter finden, der bestätigt, dass Rudat noch aktiv ist." "Angestellt" sei er noch, so Jochen Rudat gegenüber dem AKTIONÄR. Er sei im Urlaub. Ein Ex-Mitarbeiter melde sich nun aber ebenfalls und stelle klar: "Ich weiß zu 100 Prozent, dass Rudat gekündigt wurde und Tesla bald verlassen wird." Seine Quelle: das Tesla-Hauptquartier in Amsterdam.Grund sei wohl auch das Hickhack um die Förderfähigkeit von Tesla-Modellen, wobei "Fehler gemacht wurden". Förderungen und staatlicher Eingriff würden sich vom Rückenwind für Tesla nun ins Gegenteil kehren. ID.3, BMW iX3, Taycan und Dutzende andere hätten lange gewartet - aber würden nun geballt alle 2020 in den Markt kommen, da ab dann Flottengrenzwerte von 95 Gramm CO2 pro Kilometer gelten würden. Der Elektroauto-Absatz werde stark. 2018 seien es in den USA 1,3 Prozent der Neuzulassungen gewesen, laut IHS Markit werde er sich bis 2025 auf acht Prozent versechsfachen. Doch das Angebot dürfte noch stärker steigen, so Florian Söllner von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2019)