Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 310,12 -6,81% (02.01.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.01.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und senkt das Kursziel von 260 auf 255 USD.Der US-Elektroautobauer habe Mitte 2018 mitgeteilt, Ende Juni/Anfang Juli erstmals 5.000 Einheiten des Model 3 pro Woche produziert zu haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diese Stückzahl habe in der zweiten Jahreshälfte im Durchschnitt aber nicht gesteigert werden können. Ursprünglich sollte die Model 3-Fertigung bis Ende August auf 6.000 Stück pro Woche hochgefahren werden. Die Auslieferungs- und Produktionszahlen des US-Konzerns für das Gesamtjahr 2018 seien von vielen Marktteilnehmern mit Enttäuschung aufgenommen worden. Schwope habe mit einer Produktion von mindestens 260.000 Fahrzeugen in 2018 kalkuliert. Negativ überrascht gewesen seien viele Marktteilnehmer zudem von der Tatsache, dass Tesla die Preise für alle Modelle um USD 2.000 gesenkt habe. Wenngleich Tesla seine Fahrzeug-Auslieferungen dank des Model 3 deutlich habe steigern können, müsse der Elektroautobauer noch beweisen, dass er nachhaltig Geld verdienen könne, und dass die Fahrzeuge qualitativ hochwertig seien. Einerseits habe Tesla bisher nur mittel- und hochpreisige Varianten des Model 3 verkauft, andererseits seien diese bisher auch nur in Nordamerika ausgeliefert worden.2019 dürfte sich entscheiden, ob das Geschäftsmodell Tesla funktioniere und der US-Konzern Gewinne erzielen könne, oder ob er frisches Geld oder einen Partner brauche. Angesichts der in der Summe rückläufigen Auslieferungszahlen der Modelle X und S liege der Verdacht nahe, dass Tesla viele Ressourcen von diesen abgezogen habe, um höhere Produktionszahlen des Model 3 erzielen zu können.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 260 auf 255 USD reduziert. (Analyse vom 03.01.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,70 Euro -0,48% (03.01.2019, 14:31)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:269,39 Euro -1,44% (03.01.2019, 14:44)