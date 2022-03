Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

918,70 EUR +1,40% (24.03.2022, 08:42)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

928,50 EUR +8,22% (23.03.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

999,11 USD +0,52% (23.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (24.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach gut zwei Jahren Bauzeit habe der US-Konzern Tesla am Dienstag seine erste europäische Autofabrik vor den Toren Berlins eröffnet. Die Aktie von Tesla habe sich in den vergangenen Tagen recht stark präsentiert. Sie habe am Mittwoch erstmals seit Januar zumindest kurzzeitig die 1.000-Dollar-Marke überspringen können.Tesla-Chef Elon Musk habe die Milliardeninvestition in der Nähe von Berlin im November 2019 angekündigt und im Februar 2020 mit dem Bau begonnen. Tesla habe sich dabei auf knapp 20 vorzeitige Zulassungen des Landes Brandenburg verlassen. Ursprünglich habe Musk schon ab Mitte 2021 in Grünheide produzieren wollen. Die Genehmigung habe aber länger als geplant gedauert, unter anderem weil Tesla eine Batteriefabrik erst nachträglich angemeldet habe. Diese sei noch im Bau.Produziert werde in Grünheide zunächst das Model Y Performance, ein etwa zwei Tonnen schwerer Mittelklassewagen mit einer offiziellen Reichweite von gut 500 Kilometern. Den Einstiegspreis gebe das Unternehmen mit 63.990 Euro an. Die neue Fabrik setze deutsche Hersteller unter Druck. Auch sie würden aber inzwischen stark auf Elektroautos setzen und hätten vergleichbare Modelle am Start.Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) habe die vergleichsweise schnelle Umsetzung des Projekts gelobt. "Das Tempo bei Tesla muss als Vorbild für Investitionsprojekte in Deutschland dienen", habe BDI-Präsident Siegfried Russwurm der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Auch die IG Metall habe den Start der Tesla-Fabrik begrüßt. Mit den Arbeitsbedingungen hinke Tesla allerdings im innerdeutschen Vergleich hinterher, so Bezirksleiterin Birgit Dietze.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: