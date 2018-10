Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

272,00 Euro +7,27% (25.10.2018, 17:11)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 308,22 +6,84% (25.10.2018, 17:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von David Vagenknecht vom Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":David Vagenknecht von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Bullen könnten feiern: Die Zahlen für das dritte Quartal würden überzeugen. Der Elektroautohersteller habe das historisch stärkste Quartal berichtet.In den zurückliegenden Quartalen sei die Bilanz des Unternehmens nicht zufriedenstellend gewesen: Tesla habe keine Gewinne erzielt und habe viel Cash verbraucht. Doch nun komme die 180-Grad-Wende: Nach zwei Jahren schreibe der Elektroautohersteller endlich einen positiven Free-Cash-Flow von 881 Millionen Dollar. Dabei habe die Kennzahl in Q2 noch im roten Bereich von rund 750 Millionen Dollar gelegen. Zudem habe Tesla zwischen Juni und September einen Nettogewinn von fast 312 Millionen Dollar erzielt - im Vorjahreszeitraum sei noch ein Verlust von 619 Millionen Dollar angefallen.Somit habe Tesla bei weitem die Analystenerwartungen übertroffen: Der Konsenswert für den freien Cash-Flow habe zwischen 100 und 200 Millionen Dollar gelegen. Einige Analysten hätten sogar erneut eine negative Zahl erwartet.Vorbörslich notiere der US-Titel rund zehn Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:268,98 Euro +5,31% (25.10.2018, 17:00)