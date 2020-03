Tradegate-Aktienkurs Tesco-Aktie:

2,356 EUR -7,43% (16.03.2020, 11:36)



London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

214,90 GBp -2,36% (16.03.2020, 12:45)



ISIN Tesco-Aktie:

GB0008847096



WKN Tesco-Aktie:

852647



Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TCO



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (16.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) von 2,75 GBP auf 2,35 GBP.Tesco habe mit der CP Group eine Vereinbarung über den Verkauf der Geschäftsaktivitäten in Thailand und Malaysia erzielt. Die Transaktion bewerte die Aktivitäten mit 8,2 Mrd. GBP bzw. einem EV/EBITDA-Multiple von 12,5 (Geschäftsjahr 2018/19), was nach Meinung des Analysten als attraktiv einzustufen sei und deutlich über der Analystenprognose (7 Mrd. GBP) liege. Den Barmittelzufluss aus der Transaktion (vor Steuern und sonstigen Transaktionskosten) erwarte Tesco bei 8 Mrd. GBP.Tesco plane nach dem Abschluss der Transaktion, die für die zweite Jahreshälfte 2020 erwartet werde, im Rahmen einer Sonderdividende 5 Mrd. GBP an die Aktionäre auszuschütten. Nach dem Abschluss der Transaktion sei Tesco dann nur noch im Heimatmarkt, Irland sowie Zentraleuropa (Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen) tätig.Die Trennung von den Asien-Aktivitäten passe nach Einschätzung des Analysten gut zur Unternehmensstrategie (stärkere Fokussierung auf den Heimatmarkt). Jedoch erhöhe sich dadurch auch die Abhängigkeit vom Heimatmarkt & Irland weiter (Umsatzanteil 2018/19: 80%).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Tesco-Aktie. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesco-Aktie: