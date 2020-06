London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (30.06.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) von 2,55 GBP auf 2,45 GBP.Die Umsatzzahlen für das Q1 2020/21 (31.05.) hätten auf berichteter (+7,9% y/y auf 13,38 Mrd. GBP) und auf flächenbereinigter Basis (+7,9% y/y) die Analystenprognosen (12,91 Mrd. GBP bzw. +7,4% y/y) schlagen können. Positiv werten Lusebrink v.a. die Umsatzentwicklung in der Kernregion Großbritannien und Irland (u.a. flächenbereinigter Umsatz: +8,2% y/y). Dem gegenüber stünden aber die hohen Zusatzkosten der Covid-19-Pandemie. Hier rechne Tesco nun für das Geschäftsjahr 2020/21 (29.02.) mit Zusatzkosten für Großbritannien von rund 840 Mio. GBP, was in der oberen Hälfte der bisherigen Guidance (650 bis 925 Mio. GBP) liege. Das operative Ergebnis (fortgeführtes Geschäft) der Einzelhandelsaktivitäten werde auf dem Vorjahresniveau erwartet. Zudem erwarte der Konzern einen operativen Verlust der Tesco Bank von 175 bis 200 (Vj.: +197) Mio. GBP.Lusebrink reduziere seine Prognosen für 2020/21 (berichtet: 11,91 (alt: 17,29) GBp; bereinigt: 11,67 (alt: 17,81) GBp; DPS: 9,15 (alt: 9,30) GBp) und 2021/22 (berichtet: 13,68 (alt: 19,29) GBp; bereinigt: 13,69 (alt: 19,30) GBp; DPS: 9,15 (alt: 9,45) GBp).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Tesco-Aktie. (Analyse vom 30.06.2020)Börsenplätze Tesco-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,56 EUR +1,31% (29.06.2020, 22:26)