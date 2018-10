London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

GBP 2,14 +0,28% (05.10.2018, 10:26)



ISIN Tesco-Aktie:

GB0008847096



WKN Tesco-Aktie:

852647



Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TCO



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (05.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF).Die H1-Zahlen (25.08.) seien durch die Konsolidierung von Booker beeinflusst worden und hätten umsatzseitig (+12,0% y/y auf 31,73 Mrd. GBP) im Rahmen der Analysten-Prognose (31,20 Mrd. GBP) gelegen. Ergebnisseitig (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +24,4% y/y auf 933 Mio. GBP) seien sie jedoch deutlich hinter seiner Erwartung (1.008 Mio. GBP) zurückgeblieben. Überzeugend sei die Entwicklung auf dem Heimatmarkt (u.a. bereinigtes operatives Ergebnis: +47,6% y/y) verlaufen. Für 2018/19 (28.02.) habe das Unternehmen erneut keinen konkreten Ausblick gegeben, habe aber die Mittelfristziele bestätigt. Dabei sehe es sich nach wie vor im Plan, Kosteneinsparungen von rund 1,5 Mrd. GBP bis 2019/20 (H1 2018/19: 241 Mio. GBP) zu erreichen. Ziel sei ferner die Steigerung der bereinigten operativen Marge auf 3,5% bbis 4,0% in 2019/20 (H1 2018/19: 2,9%).Der Analyst passe seine Prognosen für 2018/19 (u.a. bereinigtes EPS: 13,80 (alt: 15,53) GBp; DPS: 5,00 (alt: 4,50) GBp) und 2019/20 (u.a. bereinigtes EPS: 15,09 (alt: 17,34) GBp; DPS: 6,50 (alt: 5,50) GBp) an. Die operativen Fortschritte auf dem Heimatmarkt dürften das Wertpapier stützen. Dem gegenüber stünden Belastungen durch eine Fortsetzung der Probleme in Thailand, den Wettbewerbsdruck durch Discounter und Online-Händler sowie Risiken durch den Brexit.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Tesco-Aktie. Das Kursziel sei von 2,75 auf 2,40 GBP gesenkt worden. (Analyse vom 05.10.2018)Börsenplätze Tesco-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,438 EUR +1,58% (05.10.2018, 10:07)