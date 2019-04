London Stock Exchange-Aktienkurs Tesco-Aktie:

248,60 GBp +2,60% (11.04.2019, 12:45)



ISIN Tesco-Aktie:

GB0008847096



WKN Tesco-Aktie:

852647



Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TCO



London Domestic Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tesco-Aktie:

TSCDF



Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (11.04.2019/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) von 240 auf 260 GBp.Die vorläufigen Zahlen für das zweite Halbjahr 2018/19 (28.02) hätten ergebnisseitig überzeugen und seine Erwartungen übertreffen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Umsatzseitig seien die Zahlen hingegen schwächer als erwartet ausgefallen. Positiv überrascht habe der Dividendenvorschlag für 2018/19 (Gesamtdividende 5,77 GBp je Aktie). Lusebrink halte die Zielsetzung des britischen Konzerns für 2019/20 für erreichbar. Er habe seine EPS-Prognosen nach oben revidiert. Den anhaltenden deutlichen operativen Verbesserungen auf dem Heimatmarkt sowie Fortschritten in Polen und Thailand stünden der sich verschärfende Wettbewerb durch Discounter und Online-Händler sowie die Risiken durch den Brexit gegenüber.Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Tesco-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 240 auf 260 GBp angehoben. (Analyse vom 11.04.2019)Börsenplätze Tesco-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,886 EUR +2,34% (11.04.2019, 12:39)