Kurzprofil Tesco plc.:



Tesco (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF) ist der größte britische Handelskonzern. Die Produktpalette von Tesco umfasst Lebensmittel, Haushaltswaren, Babyartikel, Bücher, Elektroprodukte, Elektronikartikel, Blumen wie auch CDs, Videos, DVDs und Computerspiele. Zudem bietet Tesco Darlehen und Versicherungen an, die primär über das Internet beantragt werden können, und betreibt ein eigenes Tankstellennetz. Tesco betreibt weltweit insgesamt über 6.000 Filialen in zwölf Ländern. (31.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Tesco-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der britischen Supermarktkette Tesco plc. (ISIN: GB0008847096, WKN: 852647, Ticker-Symbol: TCO, London: TSCO, Nasdaq OTC-Symbol: TSCDF).Tesco habe am 27.01. die Übernahme des börsennotierten und führenden britischen Großhändlers Booker Group angekündigt. Tesco biete 205,3 GBp je Booker-Aktie (Aufschlag von 24% ggü. dem Durchschnitt der letzten 3 Monate), was sich aus einer Bar- (42,6 GBp) sowie einer Aktienkomponente (0,861 Tesco-Aktien pro Booker-Aktie; Kapitalerhöhung von 19%) zusammensetze. Der Transaktionswert betrage insgesamt rund 3,7 Mrd. GBP (Booker EV/EBITDA 2016/17e: 18,5 (inkl. Synergien: 9,3); Tesco: 19,3).Mit dem Zukauf steige der Konzern umfassend in das Großhandelsgeschäft ein (Booker sei führend bei Cash&Carry-Märkten, 700.000 Convenience Stores) und stärke neben der Diversifizierung des Portfolios vor allem seine Marktposition. Trotz der strategischen Vorteile sehe Cherdron kurzfristig wegen der bestehenden hohen Wettbewerbsintensität für die Tesco-Aktie (1 Monat: -4%) keine Aufwärtsimpulse.Börsenplätze Tesco-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesco-Aktie:2,28 EUR -2,15% (31.01.2017, 10:24)