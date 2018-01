Börsenplätze Terna-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Terna-Aktie:

4,77 EUR +1,62% (04.01.2018, 15:25)



ISIN Terna-Aktie:

IT0003242622



WKN Terna-Aktie:

A0B5N8



Ticker-Symbol Terna-Aktie:

UEI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Terna-Aktie:

TERRF



Kurzprofil Terna S.p.A.:



Terna (ital. Trasmissione Elettricità Rete Nazionale S.p.A) (ISIN: IT0003242622, WKN: A0B5N8, Ticker-Symbol: UEI, Nasdaq OTC-Symbol: TERRF) ist der zentrale Netzbetreiber für das italienische Stromnetz auf der Höchstspannungsebene sowie der Hochspannungsebene. Terna betreibt das Stromnetz in Italien mit einer Länge von 63.000 km. (04.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Essen (www.aktiencheck.de) - Terna-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des italienischen Stromnetzbetreibers Terna S.p.A. (ISIN: IT0003242622, WKN: A0B5N8, Ticker-Symbol: UEI, Nasdaq OTC-Symbol: TERRF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Der Aktienkurs des italienischen Stromnetzbetreibers habe im Herbst 2017 die 5-Euromarke überwunden und infolge deutlich zugelegt. Ausschlaggebend hierfür dürften Hoffnungen auf Dividendenerhöhungen sein. So würden Marktteilnehmer von dem seit Mai 2017 amtierenden neuen Vorstandschef Luigi Ferraris eine attraktivere Ausschüttungspolitik erwarten.Die 9-Monatszahlen seien solide ausgefallen und hätten demonstriert, dass Terna im Plan sei, die Jahresziele (leichte Umsatzsteigerung auf 2,25 Mrd. EUR, EBITDA von 1,58 Mrd. EUR (+2,6%)) zu erreichen: So habe der Umsatz im Berichtszeitraum um 4,9% auf 1,63 Mrd. EUR zugelegt. Das EBITDA habe sich um 2,6% auf 1,21 Mrd. EUR verbessert. Der Nettogewinn habe von einer niedrigeren Steuerquote profitiert und sei auf 529 Mio. EUR (+8,6%) gestiegen.Klarheit hinsichtlich einer möglicherweise aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik dürfte der neue Geschäftsplan geben, den Terna im März präsentieren wolle. Darin würden die finanziellen Ziele für die Periode 2018-2022 bekannt gegeben. Marktteilnehmer würden bereits damit rechnen, dass der neue Vorstandschef das Dividendenziel anheben werde. Bislang strebe Terna an, die Dividende/Aktie im Durchschnitt um 3% pro Jahr zu steigern. Doch sei eine Steigerung um 5% p.a. bereits eingepreist. Die Dividendenrendite bliebe trotz dieser Erhöhungen unterhalb der 5%-Marke und niedriger als die von Wettbewerbern. Das Überraschungspotenzial sollte sich daher in Grenzen halten. Die Markterwartungen hätten sich normalisiert, und die Terna-Aktie habe wieder nachgegeben. Im Zuge des Kursrückgangs sei die Überbewertung abgebaut worden und Terna scheine auf dem aktuellen Niveau fair bewertet.Unsicherheit könnte von den Parlamentswahlen in Italien am 4. März ausgehen, doch dürfte es selbst bei einem Rechtsruck bzw. einer Stärkung europafeindlicher Kräfte zu keiner Änderungen des bis Ende 2019 stabilen regulatorischen Umfelds kommen. (Analyse vom 04.01.2018)