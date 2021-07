Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Erst die Sperre der App von DiDi, dann das Verbot der Fusion von Huya mit Douyu - und jetzt gerate auch noch Tencent Music Entertainment in den Fokus der Regulierungsbehörden.Laut einem Reuters-Bericht, der sich auf zwei Insider berufe, würden die chinesischen Wettbewerbsbehörden planen, dass Tencent Music Entertainment ihre exklusiven Musiklizenzen an seine kleineren Konkurrenten freigeben müsse.Bereits im Frühjahr hätten die Exklusiv-Deals von Tencent Music mit den großen Musikstudios wie Sony, Universal oder Warner für Ärger mit den Regulierungsbehörden gesorgt. Denn die Verträge hätten nicht nur das Recht gegeben, die Musik für die eigene Plattform zu verwenden, sondern auch das Recht zur weiteren Lizenzierung an kleinere Wettbewerber. Schon damals habe der Streaming-Dienst Kompromisse eingehen und zusagen müssen, dass er in Zukunft das Recht zur Sub-Lizenzierung an kleinere Konkurrenten aufgebe.Bei einzelnen Künstlern habe sich Tencent Music jedoch weiterhin das Exklusiv-Recht zur Sub-Lizenzierung vorbehalten. Doch auch damit dürfte jetzt Schluss sein.Die Offensive der chinesischen Regulierungsbehörden habe der Aktie von Tencent Music Entertainment bereits Ende März massive Kursverluste beschert. Der aktuelle Reuters-Bericht zeige, dass die Regierung noch lange nicht alle Maßnahmen ausgeschöpft habe. Erneut reagiere der Titel im deutschen Handel mit einem Minus.Trotz solider Zahlen und der Marktführerschaft in einer attraktiven Wachstumsbranche halte damit die Unsicherheit am Markt an.Anleger bleiben im anhaltenden Abwärtstrend weiterhin auf Abstand zur Aktie von Tencent Music Entertainment, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Insbesondere, da der erzwungene Verkauf von Kuwo und Kugou noch nicht endgültig vom Tisch sei und noch immer eine milliardenschwere Strafe im Raum schwebe. (Analyse vom 12.07.2021)