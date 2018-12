Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

35,29 EUR +5,98% (21.12.2018, 08:44)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

35,24 EUR +5,04% (21.12.2018, 08:36)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

316,80 HKD +5,04% (21.12.2018)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (21.12.2018/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Das Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik China, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Online-Riese biete eine vielfältige Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel sei es, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.Der Konzern halte eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent sei 1998 in Shenzhen, China, von Ma Huateng gegründet worden. Aktien seien in der Stock Exchange of Hong Kong gelistet. Das chinesische Unternehmen gelte als Amazon-Konkurrent und zähle mit einer Marktkapitalisierung von USD 367 Mrd. zu den wertvollsten Konzernen der Welt.Der chinesische Musikstreaming-Dienst habe am 11. Dezember bei seinem Börsendebüt in New York für Furore gesorgt. Nachdem die Muttergesellschaft Tencent das IPO aufgrund der jüngsten Turbulenzen an den Börsen mehrere Male verschoben habe, sei es endlich so weit gewesen. Tencent und andere Anteilseigner hätten bei der Platzierung von 82 Mio. so genannter Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts) in den USA ca. USD 1,1 Mrd. (EUR 969 Mio.) eingesammelt, wie der Konzern mitgeteilt habe. Der Preis je Papier habe bei USD 13 gelegen und damit am unteren Ende der Preisspanne, die bis zu USD 15 gereicht habe. Insgesamt werde die Tencent Music gemessen an diesem mit USD 21,3 Mrd. bewertet und sei damit etwas niedriger als der schwedische Konkurrent Spotify mit USD 21,5 Mrd.