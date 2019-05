Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (06.05.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Unberechenbar sei die Börse schon immer gewesen - ein mit allen Bandagen kämpfender US-Präsident sei da nichts Neues. Dennoch gelte es jetzt die Frage zu beantworten, was Anleger nach der Androhung weiterer Handelszölle mit Ihren China-Aktien tun sollten.US-Präsident Donald Trump habe im Handelskrieg mit China den Druck drastisch erhöht. Sonderzölle auf Wareneinfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar sollten schon ab Freitag von bisher zehn auf 25 Prozent erhöht werden, wie er am Sonntag auf Twitter angekündigt habe.Die chinesischen Börsen habe diese Ankündigung hart getroffen. Der HSI verliere über drei Prozent - der CSI300 sogar knapp sechs Prozent.Ebenfalls deutlich im Minus seien die Aktien von Tencent. Die in Hongkong gelistete Aktie verliere 3,8 Prozent und setze in den Bereich der 38-Tage-Linie bei aktuell 374,35 HK-Dollar zurück.Auch fundamental könne Tencent überzeugen. Der Mobile-Markt wachse und neue eigenen Spiele sollten im zweiten Halbjahr die Margen und Umsatzentwicklung antreiben.Tencent als Software- und Internet-Konzern dürfte von den Zöllen nicht direkt betroffen sein - die Aktie bewege sich dennoch mit dem breiten Markt. Für Zukäufe sei es an dieser Stelle definitiv zu früh. Es heiße dabeibleiben.Allgemein gelte daher: Noch sei nicht sicher, wie sich die Verhandlungen zwischen China und den USA weiterentwickeln würden. Angesichts der seit Monaten anhaltenden und jetzt wieder präsenten Unsicherheit im Handelsstreit sollten Anleger jedoch ihr Depot durchforsten und eine China-Übergewichtung abbauen. Fünf bis maximal zehn Prozent China sollte ein Depot jedoch weiterhin vertragen können.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" rät bei der Tencent-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 06.05.2019)