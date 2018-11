Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

34,98 EUR -3,40% (29.11.2018, 16:04)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

34,85 EUR -3,62% (29.11.2018, 16:27)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

312,00 HKD -0,89% (29.11.2018)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Kurzprofil Tencent:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (29.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse der Analystin Julia Pan von UOB Kay Hian:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Julia Pan vom Investmenthaus UOB Kay Hian die Aktien von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) weiterhin zum Kauf.Im Rahmen einer Branchenstudie zum Gaming-Sektor weisen die Analysten von UOB Kay Hian auf ein anhaltend schwieriges Umfeld für Onlinespiele hin. Nur wenige neue Spiele würden auf den Markt kommen und die Investitionen in Werbung würden zurückgehen. Zudem sollten Anleger die nachteiligen Auswirkungen einer strafferen staatlichen Regulierung beachten.PC-Spiele seien ein Bereich der auch in Q4/18 unter Druck stehen dürfte. Über mobile Geräte laufende Spiele könnten dagegen eine moderate Erholung verzeichnen.Tencent Holdings Ltd. bleibe die Top-Empfehlung im Sektor. Das Unternehmen sei nach wie vor der größte Betreiber von Onlinespielen in China. Der Marktanteil belaufe sich auf rund 53% (Q2/18). Das große Portfolio an Spielen habe Tencent in den letzten Monaten dabei geholfen besser abzuschneiden als Wettbewerber.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: