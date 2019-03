Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

41,34 EUR +1,82% (18.03.2019, 12:22)



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

41,33 EUR +1,35% (18.03.2019, 12:37)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Ticker-Symbol Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Ticker-Symbol Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Würden die Bären den Tencent-Aktionären in dieser Woche in die Suppe spucken? Das Papier von Chinas größtem Internetkonzern habe sich seit dem Jahreswechsel hervorragend entwickelt, doch am 20. März veröffentliche Tencent seine Q4-Zahlen. Zeit, um Gewinne vom Tisch zu nehmen?Nach einem schwachen Börsenjahr 2018 gehöre Tencent seit dem Jahreswechsel wieder zu den Top-Performern. Der Kursanstieg seit Anfang Januar: rund 20% (seit dem Tief Ende Oktober beträgt das Plus sogar 45%!). Der Kursanstieg sei größtenteils auf eine mögliche Einigung im Handelsstreit zurückzuführen und weniger auf die operativen Entwicklung. Die Verzögerung bei der Einführung neuer Spiele in China dürfte aber Spuren bei Tencent hinterlassen haben und noch immer sei der Party-Shooter Fortnite außen vor.Die Divergenz zwischen Kursentwicklung und EPS-Prognose berge die Gefahr, dass die Erwartungshaltung für Tencents Q4 zu hoch sei (oder die Anleger zu sorglos). Erfolge, wie die jetzt veröffentlichten ersten Umsatzzahlen für das im März lancierte Perfect World, würden sich auf die ersten drei Monate 2019 beziehen und hätten keinen Einfluss auf die Q4-Zahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tencent-Aktie: