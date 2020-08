Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

57,77 EUR +1,74% (12.08.2020, 17:06)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (12.08.2020/ac/a/a)



Der chinesische Tech-Gigant habe überraschend starke Zahlen vorgelegt. Der Gewinn sei deutlich höher als erwartet ausgefallen. Dafür hätten u.a. Anteilsverkäufe und höhere Bewertungen von Beteiligungen gesorgt. Tencent profitiere von der zunehmenden Internetnutzung in der (Post-)Coronazeit. Besonders das Gaming-Geschäft laufe sehr rund."Der Aktionär" habe bereits direkt nach Trumps Dekret darauf hingewiesen, dass trotz des Rücksetzers ein wichtiges Kursniveau habe verteidigt werden können und die Aktie kaufenswert bleibe. Die Zahlen würden diese Einschätzung bestätigen. Tencent habe sich nicht zum Dekret geäußert. Die Auswirkungen dürften für den Konzern jedoch minimal sein. Zudem richte sich das Dekret laut Weißem Haus wohl (vorerst) nicht gegen Tencent insgesamt, sondern nur gegen die Tencent-App WeChat, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2020)