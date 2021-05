Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community.



Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (10.05.2021/ac/a/a)



Die Aktienkurse der China-Giganten würden am heutigen Handelstag - passend zum Gesamtmarkt - einmal mehr schwächeln. Die Wettbewerbshüter würden unterdessen weiter durchgreifen. Diesmal müssten zwei rasant wachsende Online-Bildungsplattformen, an denen Alibaba und Tencent beteiligt seien, für ihr Fehlverhalten büßen.Chinas Behörde für Marktregulierung habe gegen die Nachhilfe-Plattformen Yuanfudao (Tencent) und Zuoyebang (Alibaba) jeweils die maximale Geldstrafe i.H.v. 2,5 Millionen Yuan (390.00 USD) verhängt. Unter anderem seien offenbar Qualifikationen des Lehrpersonals und Nutzerbewertungen gefälscht worden. Außerdem habe es Fälle von irreführender Werbung gegeben.Die Unternehmen hätten die Strafen, wie gewohnt, bereits akzeptiert. In den vergangenen Wochen seien bereits die chinesischen E-Learning-Anbieter GSX Techedu und TAL Education bestraft worden.