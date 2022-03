Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

41,80 EUR -2,34% (25.03.2022, 22:26)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

356,40 HKD -2,62% (25.03.2022)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (27.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Lange sei es für den Kurs der Tencent-Aktie besser als für Alibaba gelaufen. Aber in den vergangenen Wochen sei Tencent erst ebenfalls eingebrochen und anschließend die Erholung im Vergleich zu anderen chinesischen Internet-Werten verhaltener ausgefallen. An dieser Schwächephase sei auch Tencents Führung schuld.Jeder China-Beobachter wisse längst: Chinas Führung reguliere gerade besonders den Internet-Sektor. Die Unternehmen müssten sich anpassen. Selbstverständlich werde von den Konzernführungen ein-, zweimal erwähnt, wie gut die neuen Regeln doch letztendlich seien. Punkt.Etwas irritierend sei allerdings, dass Tencent ein Jahr nach Beginn des Durchgreifens das Thema Regulierung stärker als je zuvor betone. Im Bloomberg-Bericht zu den aktuellen Quartalergebnissen des Konzerns hätten sich die ersten Absätze nur darum gedreht. Auch in der Telefonkonferenz mit Analysten sei das Thema, das seit einem Jahr bekannt sei, einmal mehr vom Tencent-Management aufgewärmt worden - ohne, dass tatsächlich etwas Neues gesagt worden sei.In der aktuellen Unternehmenspräsentation zu den Zahlen sei betont worden, wie "aggressiv" das Marketing und wie "rücksichtslos" die Expansionsbemühungen in Chinas Internet-Industrie doch früher gewesen seien. Tencent werde jetzt "proaktiv", "nachhaltig" und "gesünder"... - das übliche Marketingsprech halt. Selbstverständlich sei das Unternehmen auch schon "gut positioniert" und überhaupt.Tencent gebe sich brav, betone devot. Vielleicht sei auch das ein Grund dafür, dass das Unternehmen bislang - anders als Meituan und Alibaba - die ganz hohen Geldstrafen habe vermeiden können. Andererseits druckse die Tencent-Führung herum, wenn es darum gehe, was nun eigentlich mit der Genehmigung neuer Spiele in China sei. Ein Jahr nach Beginn der großen Regulierung sei die Botschaft des Konzerns an seine Investoren angesichts historisch schwachen Wachstums lediglich: Tencent passe sich an, durchhalten. Ein klar kommunizierter Fahrplan für die Zukunft? Eher nein.Alibaba habe bereits zum Jahreswechsel einen Comeback-Plan formuliert und jüngst sein Aktienrückkaufprogramm auf 25 Mrd. USD aufgestockt. Das formale "Mea culpa"-Gelaber sei längst auf das notwendige Minimum beschränkt worden. Tencent dagegen habe zuletzt zumindest in der Außendarstellung nichts getan, um Anleger auf seine Seite zu ziehen. Das heiße nicht, dass Tencent ein schlechtes Unternehmen sei. Aber es erklärt, warum die Tencent-Aktie dieser Tage relativ schwach laufe, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link