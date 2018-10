Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

30,18 EUR -4,28% (24.10.2018, 17:21)



Hong Kong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

275,80 HKD -0,72% (24.10.2018)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (24.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die chinesischen Behörden würden keine Vertriebslizenzen für Videospiele mehr vergeben. Ein Riesenproblem für Spiele-Konzerne wie Tencent. Tencent habe einen Teil der Spiele über den sog. "Green Channel" vertreiben können, der zu Testzwecken eine einmonatige Lizenz gewährt habee - doch auch dieses Schlupfloch sei jetzt geschlossen worden. Aktuell bleibe nur noch die Nutzung der US-Vertriebsplattform Steam. Wie lange die chinesische Regierung dieses Schlupfloch noch zulasse, bleibe allerdings fraglich.Der enorme Gegenwind seitens der chinesischen Regierung halte an. Ursprünglich hätten Experten erwartet, dass der Vergabestopp bereits im September aufgelöst werde. Doch angesichts der Schließung des "Green Channel"-Schlupflochs sehe es düster aus. Hinzu komme das schlechtere Sentiment gegenüber China-Aktien im Allgemeinen. "Der Aktionär" rate angesichts der brisanten ungelösten Situation Abstand von der Tencent-Aktie zu halten. Aktuell sei Tencent nur ein Wert für die Watchlist, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:30,40 EUR -1,14% (24.10.2018, 17:05)