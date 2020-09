Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

511,50 HKD -0,97% (22.09.2020)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Symbol Tencent-Aktie Hong Kong:

0700.HK



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen.



Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (22.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Die US-Regierung habe noch mal explizit angekündigt, Tencents Allzweck-Social-App WeChat zu verbieten. Schon ab Sonntag sollte es soweit sein. Mittlerweile sei aber etwas geschehen. Eine Richterin habe den WeChat-Bann mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt. Geklagt habe eine Gruppe von WeChat-Nutzern in den USA mit dem Verweis auf das Recht auf Meinungsfreiheit.Überraschend komme die Entscheidung nicht. "Der Aktionär" habe bereits im Vorfeld mehrfach über die Klage und die wohl zu vagen Formulierungen im Dekret von US-Präsident Donald Trump berichtet. Die Richterin habe nun kritisiert, die Regierung müsse ihre Vorwürfe, dass WeChat die nationale Sicherheit bedrohe, besser belegen. Tencent habe bislang alle Vorwürfe zurückgewiesen und wolle eigenen Angaben zufolge weiter den Dialog suchen.Der Streit dürfte vor Gericht fortgesetzt werden. Tencent zufolge könnte dies WeChats Nutzerwachstum in den USA negativ beeinflussen. Allerdings sei WeChat in den USA ohnehin von eher geringer Bedeutung für den chinesischen Konzern. Und: Kurz nach der Verbotsankündigung am Freitag sei WeChat innerhalb von 48 Stunden 54.000 Mal installiert worden - das 28-fache gegenüber der Vorwoche. Die Tencent-Aktie habebislang kaum auf die Entwicklungen reagiert. Die laufende Korrektur dürfte v.a. dem wackeligen Gesamtmarkt geschuldet sein. Tencent bleibe ein Basisinvestment in China, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2020)Börsenplätze Tencent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:56,46 EUR -0,21% (22.09.2020, 11:57)