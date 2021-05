Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (20.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Unternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Der China-Gigant habe seine Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Im Vorfeld habe sich der Kurs der Aktie bereits etwas vom Korrekturtief absetzen können. Nach der heutigen Veröffentlichung folge zunächst Stagnation. Dafür dürfte es mehrere Gründe geben. "Der Aktionär" fasse die wichtigsten Punkte zusammen.Den auf die Aktionäre entfallenden Überschuss im ersten Quartal habe Tencent gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 65 Prozent auf 47,8 Milliarden Yuan (7,3 Milliarden Dollar) steigern können. Das habe eine Ecke über den Erwartungen gelegen. In die Zahl würden aber auch Gewinne aus Investitionen und Verkäufen einfließen. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe leicht unter den Erwartungen gelegen.Der Gesamtumsatz sei um 25 Prozent auf 135 Milliarden Yuan (20,6 Milliarden Dollar) gestiegen. Erwartungen erfüllt. Bei Online-Spielen sei der Umsatz um 17 Prozent, im Bereich Online-Werbung um 23 Prozent gestiegen. Herausragend: Der Fintech- und Cloud-Sektor, der mit einem Plus von 47 Prozent stark wie nie gewesen sei. Dabei habe vor allem die Erholung gegenüber dem Corona-Quartal im Vorjahr eine Rolle gespielt. Es dürfte sich um einen Einmaleffekt handeln.Tencent betone, es sei "ein bemerkenswertes Wachstum bei den Geschäftsdienstleistungen und den Online-Werbeeinnahmen" erzielt worden. Gleichzeitig habe das Unternehmen die Investitionen in den Bereichen Service, Kurzvideos und Gaming erhöht. Das solle auch so bleiben. Tencent gehe damit einen ähnlichen Weg wie Alibaba Ein Beispiel: Vergangene Woche habe Tencent auf seiner Gaming-Konferenz mehr als 40 neue Spiele vorgestellt. Unter anderem seien eine Mobile-Version von "League of Legends" und ein "Pokemon"-Spiel im Zusammenarbeit mit Nintendo in Arbeit. Tencent wolle zudem künftig auch große, hochwertige Spiele entwickeln, die ein internationales Publikum ansprechen sollten.Kein Wort zur womöglich anstehenden Milliarden-Strafe durch die chinesischen Behörden.Unterm Strich habe Tencent die Erwartungen erfüllt. Die anstehenden Investitionen würden nicht überraschen. Langfristig bleibe der Konzern aussichtsreich. Allerdings stünden weiterhin die drohende Strafe und Regulierungsmaßnahmen (vor allem bei Tencent Music) im Raum. Der Kurs pralle auf Euro-Kursbasis gerade an der 200-Tage-Linie nach unten ab.Beobachten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Tencent-Aktie. (Analyse vom 20.05.2021)