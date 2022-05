Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

42,90 EUR -2,83% (18.05.2022, 12:35)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

365,60 HKD -0,76% (18.05.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

46,28 USD +3,53% (17.05.2022, 20:47)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (18.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tencent habe heute Vormittag Q1-Zahlen für das Jahr 2022 präsentiert. Dabei hätten die Zahlen bzw. Erwartungen ganz im Zeichen der überbordenden Regulierungs- und extrem einschränkenden Covid-Maßnahmen der chinesischen Aufsichtsbehörden gestanden.Der Gesamtumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr mit einem marginalen Anstieg von 0,1% auf CNY 135,47 Mrd. quasi unverändert ausgefallen und habe damit unter den Erwartungen in Höhe von CNY 141 Mrd. gelegen. Der Nettogewinn habe sich um 51% auf CNY 23,41 Mrd. reduziert und damit klar die Markterwartungen von CNY 29,67 Mrd. verfehlt. Rechne man aber Einmaleffekte und nicht zahlungswirksame Posten heraus, so liege der Nettogewinn bei CNY 25,55 Mrd., was aber immer noch einem Rückgang von 23% im Jahresvergleich entspreche und auch unter den Analystenschätzungen in Höhe von CNY 26,97 Mrd. angesiedelt sei.Das Unternehmen erwirtschafte rund ein Drittel seines Umsatzes mit Onlinespielen, wobei aufgrund der staatlichen Regulierung das Unternehmen diese Sparte in eine inländische (Umsatzanteil von rund 75%) und internationale (Umsatzanteil von rund 25%) Subkategorie aufspalte. Inländische Spiele (China) hätten einen Umsatzrückgang von 1% verzeichnet, während die internationalen Spiele mit 4% (ohne Währungseffekte: 8%) ein ungleich stärkeres Wachstum aufgewiesen hätten.Der ADR in Frankfurt notiere aktuell im Vergleich zum Vortag aufgrund der vorgelegten Q1-Zahlen schwächer. Im regulären Handel in Hongkong habe die Aktie vor der Ergebnisveröffentlichung 0,8% verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity